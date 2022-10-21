Газизов: доживёт ли «Уфа» до конца сезона? Я оптимист

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на новости о возможном закрытии уфимского клуба ближайшей зимой. Ранее в СМИ появилась информация, что «Уфа» близка к расформированию, а сейчас в клубе якобы проводят сокращения персонала, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию.
«Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк. Есть ли уверенность, что клуб доживёт до конца сезона? Я оптимист», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что Республика Башкортостан вошла в состав учредителей «Уфы» по распоряжению главы региона Радия Хабирова. Функции и полномочия от имени республики осуществляет региональное Министерство спорта. Представителем республики в составе высшего коллегиального органа управления клубом определён министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.
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