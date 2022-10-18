В России умирает ещё один футбольный клуб. Всего четыре года назад он играл в Европе

Российских болельщиков уже не удивить новостями об исчезновении футбольных клубов. На этот раз к печальному исходу приблизилась «Уфа», которая ещё в прошлом сезоне выступала в Премьер-Лиге, а четыре года назад и вовсе играла в квалификации Лиги Европы. Что же случилось с клубом из Башкортостана?

«Уфа» может не дожить до весны. Проблемы подтвердил Газизов

Первым о положении «Уфы» сообщил «РБ Спорт». По информации издания, из-за финансовых проблем команда может закрыться после Нового года. Более того, люди в клубе уже начали получать уведомления о прекращении сотрудничества, в случае если через два месяца ситуация с деньгами не будет решена.

Шамиль Газизов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Можно было бы не торопиться с переживаниями, но информацию о проблемах «Уфы» подтвердил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. Вот что он сказал «Чемпионату»:

— Давно испытываем проблемы, известный факт. Но на сегодняшний день долгов у нас нет. С сегодняшнего дня всеми сотрудниками клуба, в том числе мной, подписано уведомление о возможном сокращении в ближайшие два месяца.

Это правовая история, потому что главное — не создать долгов перед людьми. Мы уведомили всех, что можем платить зарплату ещё какое-то время. А дальше? А дальше будем думать, что делать. Клуб и школа должны существовать.

У «Уфы» давние проблемы с деньгами. Клуб был на грани ещё летом

«Уфа», как и все дотационные клубы, зависима от бюджетных средств. Поэтому после первого в своей истории выхода в РПЛ в 2014 году команде было важно закрепиться в элите, чтобы региональные власти понимали — этот актив стоит вложений. И «Уфе» это удалось: дважды подряд она заняла 12-е место, а затем и вовсе стала карабкаться выше. В сезоне-2016/2017 уфимцы стали седьмыми — казалось бы, рекорд! Но пиком «Уфы» стал следующий розыгрыш РПЛ: команда под руководством Сергея Семака стала шестой и запрыгнула в квалификацию Лиги Европы. Летом тренер ушёл на повышение в «Зенит», но «Уфа» всё равно прошла два раунда и остановилась в шаге от группового этапа, споткнувшись о «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

После этого началось падение. В сезоне-2020/2021 «Уфа» ужасно стартовала (шесть очков в 13 турах) и стала 13-й, но осталась в чемпионате из-за отмены стыковых матчей. А вот в прошлом сезоне чуда не случилось. «Уфа» всё же попала в стыки и не справилась с «Оренбургом».

В СМИ появлялась информация, что после вылета «Уфа» может лишиться профессионального статуса из-за ухода спонсоров, но этого всё же не случилось. А летом всплыли новые подробности: якобы клуб живёт на средства от продажи футболистов в межсезонье. На этом приключения «Уфы» не закончились: в сентябре от властей в лице акционерного общества «Региональный фонд» прилетел иск на 105 млн рублей.

«Мы взяли долг по просьбе правительства, по поручению, — рассказывал «Чемпионату» Газизов. — Была задержка платежей. В том году мы взяли в долг и нам обещали перекрыть это всё. Но пока всё так и идёт. «Региональный фонд» действует согласно закону. Проходит время, и они подают в суд».

И вот теперь в истории «Уфы» новый виток. Если раньше мы узнавали о проблемах лишь на словах, то теперь у сотрудников клуба на руках бумаги о потенциальном расставании. Переживёт ли «Уфа» это испытание или Россия лишится ещё одной команды? Узнаем совсем скоро.