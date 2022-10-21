Бензема: не могу делать на поле то, что делали Зидан и Роналдо. Я не выйду на их уровень

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о двух бывших игроках клуба — Роналдо и Зинедине Зидане.
«Я не превзошёл Зизу и Роналдо. Мы разные. Это мои кумиры. Я не могу делать на поле то, что делали они. Я никогда не выйду на уровень этих двоих. Они выигрывали «Золотой мяч», и я тоже сделал это. Но выйти на их уровень сложно.
Мой стиль игры – это всего по чуть-чуть. Когда я был маленьким, то играл с теми, кто был старше. Из-за этого приходилось думать быстрее. Нужно было быстрее двигаться, делать более резкие рывки. Сейчас мой футбол – это игра в одно касание. Я знаю, что буду делать, когда получаю мяч.
Думаю, что этот сезон будет очень хорошим. Не потому, что я собираюсь забить много голов и всё такое. Я просто вижу мотивацию команды и тренера выполнять серьёзные задачи», – цитирует Бензема официальный сайт «Реала».
- 21 октября 2022
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