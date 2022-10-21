Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: Пиняеву рано переходить в «Спартак»

Валерий Кечинов: Пиняеву рано переходить в «Спартак»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о прогрессе юного нападающего самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Пиняев прибавляет. Сначала его воспринимали как мальчика, а сейчас он уже почувствовал мужской футбол, какие здесь скорости, борьба. Приноровился. У Сергея есть данные, талант, плюс ушли лидеры «Крыльев» — Зиньковский, Сарвели. Стали больше доверять Пиняеву. Он это чувствует и начинает проявлять свои качества в РПЛ. Дай бог, если у нас появится ещё одна звёздочка.

«Спартак»? Рано пока Пиняеву в «Спартак». Даже Зиньковский в запасе сидит, на замены выходит. Пиняеву сейчас там было бы очень тяжело. Но всё в его ногах и голове. Если будет работать так же, может, и увидим его в «Спартаке», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:

«Одна игра отбила желание тренировать». Легенде «Спартака» нет места в большом футболе «Одна игра отбила желание тренировать». Легенде «Спартака» нет места в большом футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022