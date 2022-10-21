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Слишкович будет и. о. главного тренера «Спартака» в матче с «Химками» вместо Абаскаля

Слишкович будет и. о. главного тренера «Спартака» в матче с «Химками» вместо Абаскаля
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Стало известно, кто заменит главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на скамейке в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«В воскресенье дисквалифицированного Гильермо Абаскаля заменит тренер Владимир Слишкович», — передаёт слова пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) дисквалифицировал 33-летнего специалиста на один матч за неспортивное поведение и провокационные действия во время матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2). Главный тренер армейцев Владимир Федотов был дисквалифицирован на две игры (одна — условно) за оскорбительное поведение.

Встреча между «Спартаком» и «Химками» состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16:30 мск.

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