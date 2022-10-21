Гави стал обладателем приза Golden Boy 2022 года. Он обошёл Беллингема, Педри и Мусиалу

Испанский полузащитник «Барселоны» Гави получил приз Golden Boy 2022 года, сообщает Tuttosport.
Отмечается, что награду вручат 18-летнему испанцу 7 ноября в Турине. Ранее Гави также выиграл приз имени Раймона Копа — лучшему молодому игроку года.
В список также входили Джуд Беллингем, Карим Адейеми (оба — «Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Педри, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Вильфред Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Джамал Мусиала, Матис Тель, Райан Гравенберх (все — «Бавария»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Никола Залевский («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Ийенома Дестини Удогие («Удинезе»).
В прошлом году награду выиграл полузащитник «Барселоны» Педри.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави:
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