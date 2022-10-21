В Крыму заявили, что восемь местных клубов готовы к вступлению в российские лиги

Министра спорта Республики Крым Шериф Османов заявил, что восемь команд с полуострова готовы участвовать в российских футбольных чемпионатах. Кроме того, он подчеркнул, что футбольная инфраструктура Крыма также готова к интеграции в Россию.
«Начало выступления крымских команд в лигах России? Сами очень ждём этого, надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня. На территории Крыма есть восемь профессиональных клубов, которые готовы участвовать в нашем общем футбольном главном турнире. Мы уже давно соскучились по большим турнирам», — приводит слова Османова ТАСС.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
- 21 октября 2022
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