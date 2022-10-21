Ван Нистелрой считает, что Гакпо интересуется не только «МЮ». У Коди «13+11» в 19 матчах

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой похвалил нападающего Коди Гакпо, которого активно связывают с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед». Экс-форвард манкунианцев считает, что АПЛ — не единственная лига, в которой может продолжить карьеру его футболист.
«Думаю, за ним следят не только клубы английской Премьер-лиги. Он показывает исключительную игру в течение последних трёх-четырёх месяцев. Статистика Коди, безусловно, привлекает внимание лучших команд в европейском футболе. В свои 23 он полностью сосредоточен на своём развитии и на том, чтобы стать лучшим игроком. Он также сосредоточен на предстоящем чемпионате мира.
Сейчас Гакпо находится в фантастическом моменте: он хочет продолжить его, а когда придёт время, Коди будет принимать решения», — приводит слова ван Нистелроя the Sun.
Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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