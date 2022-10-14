Вингер ПСВ Гакпо в этом сезоне совершил больше результативных действий, чем Холанд

ПСВ на своём поле со счётом 5:0 разгромил «Цюрих» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Форвард команды из Нидерландов Коди Гакпо отметился голевой передачей и довёл число результативных действий в сезоне до 24 в 17 матчах. Таким образом, Гакпо по этому показателю обошёл форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает портал Squawka.



На счету капитана ПСВ 13 голов и 11 результативных передач в 17 матчах сезона. У Холанда – 23 (20+3) результативных действия, при этом норвежец провёл 13 матчей.



Гакпо является воспитанником команды из Эйндховена. За главную команду ПСВ вингер выступает с 2017 года.



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