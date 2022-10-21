Камоцци — о непопадании Промеса в заявку Нидерландов на ЧМ: похоже на политическое решение

Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«Невключение Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022 похоже на политическое. Жаль, что он не сыграет в Катаре. Зато Квинси сосредоточится на «Спартаке». Постарайтесь увидеть и положительную сторону данной ситуации», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

30-летний Промес дебютировал в составе сборной Нидерландов в марте 2014 года. С тех пор Квинси в 50 матчах забил семь голов и отдал семь результативных передач.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Нидерланды в Группе А сыграют с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

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