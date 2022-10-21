Облак: ничего не помню об игре с «Атлетико» из-за сотрясения мозга
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак, который не смог доиграть матч 9-го тура Примеры с «Атлетиком» из-за травмы, рассказал о своём состоянии после получения повреждения.
«Я ничего не помню об игре с «Атлетико» из-за сотрясения мозга. Но теперь я могу понемногу восстанавливаться», — цитирует Облака журналист Белен Гарсия в своей социальной сети.
Голкипер столкнулся с оппонентом, после чего словенцу понадобилась медицинская помощь. Чуть позднее стало известно, что он не сможет продолжить участие во встрече. На 69-й минуте Облака заменил Иво Грбич.
После девяти туров «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. В следующем туре мадридская команда на своей арене сразится с «Райо Вальекано».
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