Облак: ничего не помню об игре с «Атлетико» из-за сотрясения мозга

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак, который не смог доиграть матч 9-го тура Примеры с «Атлетиком» из-за травмы, рассказал о своём состоянии после получения повреждения.

«Я ничего не помню об игре с «Атлетико» из-за сотрясения мозга. Но теперь я могу понемногу восстанавливаться», — цитирует Облака журналист Белен Гарсия в своей социальной сети.

Голкипер столкнулся с оппонентом, после чего словенцу понадобилась медицинская помощь. Чуть позднее стало известно, что он не сможет продолжить участие во встрече. На 69-й минуте Облака заменил Иво Грбич.

После девяти туров «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. В следующем туре мадридская команда на своей арене сразится с «Райо Вальекано».