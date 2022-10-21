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Диего Лаксальт рассказал о сильных качествах защитника «Динамо» Роберто Фернандеса

Диего Лаксальт рассказал о сильных качествах защитника «Динамо» Роберто Фернандеса
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, почему считает своего одноклубника, игрока бело-голубых Роберто Фернандеса, сильным футболистом.

«У Фернандеса много хороших качеств: он хорошо и надёжно играет, забивает голы. Мне кажется, в «Динамо» он чувствует себя уверенно. Наша работа — становиться лучше от игры к игре. В «Динамо» много молодых игроков, не все разговаривают на одном языке, но для того в команде и есть опытные игроки, как я. Стараемся во всём помогать молодым», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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