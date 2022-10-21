Диего Лаксальт рассказал о сильных качествах защитника «Динамо» Роберто Фернандеса
Поделиться
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, почему считает своего одноклубника, игрока бело-голубых Роберто Фернандеса, сильным футболистом.
«У Фернандеса много хороших качеств: он хорошо и надёжно играет, забивает голы. Мне кажется, в «Динамо» он чувствует себя уверенно. Наша работа — становиться лучше от игры к игре. В «Динамо» много молодых игроков, не все разговаривают на одном языке, но для того в команде и есть опытные игроки, как я. Стараемся во всём помогать молодым», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:17
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:47
-
18:35
-
18:34
-
18:32
Партнерский контент