Диего Лаксальт рассказал о сильных качествах защитника «Динамо» Роберто Фернандеса

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, почему считает своего одноклубника, игрока бело-голубых Роберто Фернандеса, сильным футболистом.

«У Фернандеса много хороших качеств: он хорошо и надёжно играет, забивает голы. Мне кажется, в «Динамо» он чувствует себя уверенно. Наша работа — становиться лучше от игры к игре. В «Динамо» много молодых игроков, не все разговаривают на одном языке, но для того в команде и есть опытные игроки, как я. Стараемся во всём помогать молодым», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.