Роналду показал, как восстанавливается после тренировки с «Манчестер Юнайтед» U21

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отстраненный от занятий и матчей первой команды манкунианцев, провёл тренировку с футболистами U21. После занятия 37-летний футболист показал в соцсетях, как проходит его восстановление в специальном снаряжении, которое помогает поддерживать физическую форму.
Фото: соцсети Криштиану Роналду
Напомним, в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:2), Роналду покинул скамейку запасных и стадион до окончания игры. За это он был отстранен от тренировок с первой командой и пропустит матч с «Челси» в АПЛ. Также его оштрафовали на большую сумму. Сообщается, что, возможно, он больше не появится на поле в матчах за «Манчестер Юнайтед».
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:
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