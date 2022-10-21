Уйти, чтобы остаться. Роналду совершает ошибку всех великих людей

Криштиану Роналду постарел. И это не проблема, а естественный процесс. Причём влияет он только на него самого. Спорт всё-таки не экономика, где старение населения – глобальная проблема. Один даже великий (величайший?) спортсмен – это не тренд, он всего лишь ещё один из списка. В спорте возраст — просто строчка в профайле. Единственный параметр, который ежегодно меняется.

Проблема в том, как Роналду воспринимает безжалостный ход времени.

Меня точно нельзя причислить к хейтерам Криштиану. Наоборот, он всегда меня восхищал. Роналду прошёл феноменальный путь. Возможно, величайшую трансформацию в истории футбола. От эгоистичного дриблёра-бегунка – к вингеру, который умеет всё. Затем пересобрал себя и стал лучшим киллером в штрафной. Он слушал, учился, рисковал, бешено работал. Доводил до совершенства свои лучшие качества и подтягивал до высочайшего уровня слабые. Его штрафной «Портсмуту» из 2007 года, когда мяч телепортировался в ворота Дэвида Джеймса, я могу пересматривать три часа на репите. Или как он настроил прыжок и удар головой – это не столько дары природы, а именно тяжёлый труд. Криштиану заслуживает огромного уважения именно за эту работу, а не за длинный список рекордов.

Его влияние на футбол огромно. Правда, оно всегда сосредоточено исключительно на нём самом. С высоты этого влияния, кажется, Роналду потерял ощущение времени. «Фергюсон научил меня всему», – говорил португалец. Теперь понятно, что «почти всему». Бесценный урок «Как уходить вовремя» сэр Алекс давал уже после переезда Криштиану в Мадрид.

Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Роналду-2022 совершает ошибку всех великих людей, поверивших в собственное бессмертие. Кажется, что твои рекорды уже не стереть из «Википедии». Люди вокруг восторгаются каждым касанием. И время будто бы подчинено тебе. Вот только песчинки незаметно как сыпались, так и будут сыпаться впредь. Из них собирается новая реальность, которую ты отказываешься замечать или признавать. Мир изменился, игра изменилась. Ты уже не соответствуешь и будешь всё сильнее отдаляться от действительности.

Дальше два варианта: меняться самому или уйти. Производное от последнего – скрыться в зоне комфорта, пусть это и в большей степени твоя иллюзия.

Криштиану считает, что он по-прежнему достаточно хорош, чтобы диктовать реальности свои условия. Однако миф о «супероружии CR7» был развеян в прошлом сезоне. Да, португалец всё ещё может стать лучшим бомбардиром команды. Да, он может удивить хет-триком и в некоторые моменты даже повести за собой. Но команда упирается в него, становится предсказуемой и зависимой. Этого может хватить, если ты безгранично доминируешь в лиге. И точно мало при серьёзной конкуренции.

Роналду на «Олд Траффорд» Фото: Getty Images

Поэтому за Роналду нет очереди, хотя его маркетинговый потенциал огромен. Да, клуб Саудовской Аравии готов отправить за ним самолёт денег (любых). Да, его готов принять «Майами» Бекхэма. Возможно, клубы Турции – с различными «но» вроде арендного соглашения и процентов зарплаты. Топы Европы отмалчиваются или уважительно объясняют, что Роналду – мимо их концепции. Ладно большие клубы, даже гендиректор «Марселя» Пабло Лонгория объяснил, что им нужны более командные игроки.

Примеров, когда большой футболист менялся, чтобы соответствовать времени и держать уровень, достаточно. Тот же Андреа Пирло в «Ювентусе» или Филипп Лам в период революции контроля мяча. Даже одноклубники Роналду Райан Гиггз и Уэйн Руни готовились к спаду, чтобы как можно дольше быть полезными команде. Криштиану считает, что это ему должны быть полезны.

Поразительно, что Роналду умудрился оскорбить даже болельщиков «Юнайтед», для которых он живая легенда. «Олд Траффорд» с уважением отнёсся к его желанию уйти в «Реал» и встречал как родного в очных матчах. «Олд Траффорд» с радостью принял его обратно, хотя было понятно, что этот трансфер ломает перестройку Уле Сульшера.

Португалец осознавал, что идёт в очень сырой проект, и в итоге это стоило Сульшеру кресла. Идеи Ральфа Рангника тоже не устроили португальца: истерики с уходом на замену начались как раз прошлой зимой. Допустим, все эти тренеры не понимали, что надо делать. Летом появился человек с очень конкретным планом – Эрик тен Хаг. Сложным, рискованным, но понятным и эффективным.

И в момент триумфа, когда наконец-то стало получаться, Криштиану бросает и болельщиков, и партнёров. Хотя совсем недавно в игре с «Омонией» вся атака играла на № 7, чтобы помочь старику забить ну хоть какой-нибудь гол.

Роналду знает, сколько камер за ним следит каждую секунду. Его актёрская игра с демонстративными вздохами, конечно, не на «Оскар», но потенциал есть.

Какой эффект произведёт демонстративный уход в раздевалку до окончания победного матча, было ясно. Разговоры о Криштиану заглушат восторженные отклики. Какие там прессинг, мощное выступление защиты, треугольник Каземиро-Фред-Бруну и магия самого Бруну. Вопрос о демарше Роналду зададут всем: от тен Хага и футболистов до уборщицы. Клуб должен ассоциироваться только с Роналду. Хотя матч с «Тоттенхэмом» показал, что в новом «Манчестер Юнайтед» идеальное место Роналду – на скамейке запасных.

Роналду в матче с «Тоттенхэмом» Фото: Getty Images

В какофонии оправданий от защитников Роналду смешалось всё: «особенное отношение», «величие», «профессионализм», «должен играть форварда» и «просто шёл в туалет». Оглушенный этой какофонией, видимо, Роналду снова решил, что прав. И вместо простых извинений в его соцсетях вышел пост как из учебника по маркетингу. «Отработка негатива»: пустые фразы об уважении, напоминание о 20 годах высокого уровня работы и пространное «иногда накал страстей берёт верх над нами».

Какие страсти? К концу матча «Юнайтед» задушил даже робкие попытки «Тоттенхэма» вернуться в игру. Тен Хаг абсолютно переиграл Антонио Конте в плане на игру и реализации. Какой профессионализм? Футболист отказался выходить на замену и покинул стадион.

До матча Конте говорил, что в прошлом сезоне (3:2 с хет-триком Роналду) его команда проиграла не «МЮ», а Криштиану. В этом сезоне его команда проиграла, потому что Криштиану не было на поле. Мог ли Роналду отреагировать иначе? Конечно. Был бы он при этом Тем-Самым-Роналду? Возможно, в этом и проблема, что уже 20 лет он всё тот же. Отказавшись признать, что время уходит, Криштиану ушёл сам.

Если Эрлинг Холанд – робот, то Роналду – искусственный интеллект из подвижного жидкометаллического сплава. Запрограммированный на единственную задачу: увеличивать количество забитых мячей. Голы, конечно, важнейшая часть футбола. Вот только на поле 11 человек.