Яп Стам: как отреагировал бы Фергюсон на поступок Роналду? Включил бы мощный «фен»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Яп Стам высказался о поступке Криштиану Роналду. Португалец, который не вышел на замену в игре с «Тоттенхэмом», самовольно ушёл в раздевалку, не дожидаясь финального свистка. После этого наставник команды Эрик тен Хаг отстранил Криштиану от тренировок с первой командой «МЮ».



«Я считаю, что это нормальная реакция тен Хага и соответствующее решение, которое в такой ситуации может принять тренер. И Роналду это хорошо знает. Естественно, футболист с такими качествами и опытом, как Криштиану, переживает не самые счастливые дни, когда не играет. Понятно, что ему не доставляет удовольствия сидеть на скамейке. В противном случае было бы странно. Однако он ушёл до того, как закончился матч.



Как отреагировал бы на такое Фергюсон? Если вы намекаете на его «фен», то это был бы очень мощный фен (речь о крике Фергюсона в раздевалке, от которого развеваются волосы. Определение «фен» стало устоявшимся термином среди бывших игроков «МЮ» – Прим. «Чемпионата»). Ситуация сложная и для тренера, и для игроков, и вообще для всех. Естественно, футболисты общаются с Роналду. Вероятно, он каким-то образом выразит извинения, но в памяти людей всё равно останется его поступок. И в этом нет ничего хорошего», – сказал Стам в интервью Sky Sports.

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