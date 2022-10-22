Аршавин: моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке»

Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, хотелось ли ему, чтобы его младший сын Арсений воспитывался в школе «Зенита». Он тренируется в академии «Спартака».



«Да, хотел бы. Но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец.



Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но считаю, что специально родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера», – приводит слова Андрея Аршавина Sport24.



Арсений родился в 2012 году. В академию «Спартака» его отдала бывшая Андрея Аршавина Юлия Барановская. Также у экс-супругов есть ещё двое детей – сын Артём (2005 года рождения) и дочь Яна (2008).

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