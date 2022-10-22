Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Динамо»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо».



«Локомотив» после увольнения Циннбауэра выиграл две игры подряд на эмоциях, хоть и играл не с самыми сильными соперниками. «Динамо» сейчас лихорадит, но в кубковой игре с «Ростовом» они мне понравились. Буду ждать равную игру», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

«Динамо» набрало 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).