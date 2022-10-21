«Локомотив» — «Динамо». Смолов защитит звание королей дерби

В текущем сезоне бело-голубые ещё не проиграли ни одного столичного дерби, а их земляки так не могут.

22 октября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Победа бело-голубых оценена экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 22 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (22.10.2022)

Позади уже 13 туров Российской Премьер-Лиги. На 22 октября запланированы три встречи 14-го тура. В самой поздней из них на стадионе «РЖД Арена» померятся силами в московском дерби «Локомотив» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Павел Кукуян.

«Локомотив» в текущем сезоне демонстрирует низкокачественный футбол, и результаты его выступлений служат этому прямым доказательством. На данный момент железнодорожники располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. От зоны вылета их отделяют всего три очка.

Александр Мостовой сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо».

За последние шесть матчей РПЛ красно-зелёные одержали победу только в одной игре — с «Торпедо» (1:0). Во всех остальных встречах они потерпели поражения. Сначала уступили «Ахмату» (1:2), «Факелу» (0:2) и «Спартаку» (0:1), а затем проиграли «Уралу» (2:4) и «Сочи» (0:4).



Отметим, что во встрече с «Торпедо» командой руководил Андрей Фёдоров. Вильсон Изидор положительно высказался о работе назначенного временно исполняющим обязанности главного тренера специалиста. Он заявил, что Фёдоров успокоил команду и придал ей уверенности.

Вероятно, настрой в составе действительно изменился. Однако после трудоёмкой победы с минимальным перевесом над располагающимся в зоне вылета «Торпедо» железнодорожники идентичным образом обыграли пребывающие в кризисе «Химки» (1:0) в Кубке России. Автором единственного забитого мяча стал Антон Миранчук. Полузащитник реализовал пенальти.

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У «Динамо» дела обстоят совсем иначе — намного лучше. Клуб располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. При этом от идущего на пятом месте «Краснодара» бело-голубые отстают всего на одно очко. Кроме того, они возглавляют группу в Кубке России и не переживают за выход в плей-офф.

Безусловно, у «Динамо» не всё гладко. В трёх из пяти последних встреч РПЛ оно потерпело поражения. Сначала подопечные Славиши Йокановича проиграли в матче с «Сочи» (1:2), лидирующим «Зенитом» (0:2) и «Ахматом» (1:2), затем сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и, наконец, одержали победу в матче с «Оренбургом» (3:2).



Однако неудачная серия, напрямую связанная с встраиванием Славиши Йокановича в состав клуба приобретённых под занавес трансферного окна игроков, уже закончилась. Да и «Ахмату» бело-голубые уступили на выезде, в Грозном. Важно и то, что до череды неудач они шли без поражений в чемпионате России.

Более того, бело-голубые являются единственной московской командой, которая не проиграла ни в одном из дерби нынешнего сезона. «Динамо» одержало победу в матче с «Торпедо» (4:0), «Спартаком» (1:0) и сыграло вничью с ЦСКА (1:1). На очереди «Локомотив».

Думаем, в предстоящем матче «Динамо» одержит победу. Совсем недавно оно достаточно уверенно обыграло «Ростов» (3:1) в Кубке России. Рекомендуем проверить П2 за коэффициент 2.65. По некоторой информации, в ближайшем будущем у «Локомотива» вновь сменится главный тренер. Должность с огромной долей вероятности займёт Михаил Галактионов («Пари НН»).

На очень нестабильном клубе, каковым сейчас и является «Локомотив», такие новости вряд ли скажутся положительно. Проблем и без того слишком много. К слову, получил повреждение в матче с «Химками» и выбыл на длительный срок один из важных игроков — Иван Игнатьев.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 22 октября 2022 года

«Локомотив» одержал победы в двух последних матчах во всех турнирах, но обе над располагающимися в зоне вылета командами и с минимальным перевесом. «Динамо» же после череды неудач вернулось в белую полосу. К грядущей встрече оно подходит с двумя победами подряд — над «Оренбургом» в РПЛ и «Ростовом» в Кубке России. Плюс на дистанции у бело-голубых результаты лучше. В их победу нам верится больше.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 2.65.

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