Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д разгромила «Штутгарт» благодаря двум мячам Беллингема

«Боруссия» Д разгромила «Штутгарт» благодаря двум мячам Беллингема
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Штутгарт». Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.

Хозяева открыли счёт уже в самом начале встречи, когда на второй минуте Джуд Беллингем реализовал момент после паса защитника Никласа Зюле. На 13-й минуте отличился уже сам Зюле, ассистировал ему Джованни Рейна. На 44-й минуте минуте Рейна довёл счёт до разгромного после точной передачи Юссуфы Мукоко. На 53-й минуте Джуд Беллингем забил свой второй гол в этой встрече после паса Нико Шлоттербека. На 72-й минуте Юссуфа Мукоко забил мяч после паса Рафаэла Геррейру.

Благодаря победе «Боруссия» набрала 19 очков и поднялась на четвёртую строчку чемпионата. «Штутгарт», у которого в активе восемь очков, опустился на 16-е место.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
22 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
5 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Беллингем – 2'   2:0 Зюле – 13'   3:0 Рейна – 44'   4:0 Беллингем – 53'   5:0 Мукоко – 72'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022