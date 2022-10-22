«Боруссия» Д разгромила «Штутгарт» благодаря двум мячам Беллингема

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Штутгарт». Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.



Хозяева открыли счёт уже в самом начале встречи, когда на второй минуте Джуд Беллингем реализовал момент после паса защитника Никласа Зюле. На 13-й минуте отличился уже сам Зюле, ассистировал ему Джованни Рейна. На 44-й минуте минуте Рейна довёл счёт до разгромного после точной передачи Юссуфы Мукоко. На 53-й минуте Джуд Беллингем забил свой второй гол в этой встрече после паса Нико Шлоттербека. На 72-й минуте Юссуфа Мукоко забил мяч после паса Рафаэла Геррейру.



Благодаря победе «Боруссия» набрала 19 очков и поднялась на четвёртую строчку чемпионата. «Штутгарт», у которого в активе восемь очков, опустился на 16-е место.