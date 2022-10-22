«Валенсия» проиграла «Мальорке», ведя в счёте к 66-й минуте матча Ла Лиги
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Сегодня, 22 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги. Встречались местная «Валенсия» и «Мальорка». Финальный свисток Хосе Санчеса Мартинеса зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 52-й минуте: Эдинсон Кавани уверенно реализовал пенальти.
Гол Эдинсона Кавани. Видеоролик:
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Дальше забивали лишь гости: сначала точный удар с 11-метрового удался Ведату Мурики.
Гол Ведата Мурики. Видеоролик:
На 83-й Ли Кан Ин с паса Дани Родригеса принёс своей команде победу.
«Мальорка» с 12 очками поднялась на 12-ю строчку турнирной таблицы. «Валенсия» (15) — девятая.
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