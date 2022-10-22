Тренер «Локомотива» считает, что клуб не будет бороться за выживание в нынешнем сезоне
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров считает, что железнодорожники не будут бороться за выживание в сезоне-2022/2023. Напомним, сегодня «Локо» проиграл московскому «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я считаю, что команда способна на большее. Почему я не должен верить в это? Если мы сейчас будем думать, что боремся за выживание, то это неправильно. Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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