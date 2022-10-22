Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд прокомментировал победу над «Брайтоном», он оформил дубль

Холанд прокомментировал победу над «Брайтоном», он оформил дубль
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрлинг Холанд высказался после победы над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. 22-летний норвежец оформил дубль и забил 17-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.

«Работа выполнена, ожидаем предстоящий матч во вторник. Впереди — особенный матч», — написал Холанд в «Твиттере».

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 15 матчах за команду он забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. Ранее агент Холанда Рафаэла Пимьента сообщила, что следующий трансфер Эрлинга может приблизиться к отметке в € 1 млрд.

Новость по теме
Холанд сравнялся с Ибрагимовичем по количеству голов под руководством Гвардиолы

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022