Холанд прокомментировал победу над «Брайтоном», он оформил дубль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрлинг Холанд высказался после победы над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. 22-летний норвежец оформил дубль и забил 17-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.

«Работа выполнена, ожидаем предстоящий матч во вторник. Впереди — особенный матч», — написал Холанд в «Твиттере».

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 15 матчах за команду он забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. Ранее агент Холанда Рафаэла Пимьента сообщила, что следующий трансфер Эрлинга может приблизиться к отметке в € 1 млрд.

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