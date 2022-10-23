Аршавин прокомментировал слух о том, что его провезли на стадион «Арсенала» в багажнике

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин, в бытность игроком выступавший в АПЛ за «Арсенал», прокомментировал слух о том, что при оформлении трансфера его провезли на «Эмирейтс» в багажнике автомобиля.



«Не совсем так. Меня привезли не в багажнике, а на заднем сиденье купе. Не хотели, чтобы вообще кто-то видел, что я приехал на стадион. И это можно понять: в Англии такое могло бы разнестись вмиг. Зная, как там работает пресса. Так что простой шаг, но обоснованный», – приводит слова Аршавина Sport24.



О том, что при переходе в «Арсенал» Аршавина провезли на стадион в багажнике, рассказал в интервью известный агент Деннис Лахтер. Он подчеркнул, что узнал эту информацию из книги.

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