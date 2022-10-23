Моуринью: попробую поставить подножку Кварацхелии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, что сделает, чтобы остановить нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелю в матче 11-го тура чемпионата Италии.
«Что я буду делать, чтобы остановить Кварацхелию? Ничего… В лучшем случае, если он пробежит мимо, я попробую поставить ему подножку», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Напомним, матч 11-го тура между «Ромой» и «Наполи» состоится 23 октября. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 3 результативных передачи.
После 10 туров «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка. «Наполи», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 26 очков.
- 23 октября 2022
-
04:58
-
04:14
-
04:11
-
03:49
-
03:25
-
00:55
-
00:48
-
00:41
-
00:29
-
00:24
-
00:14
-
00:05
- 22 октября 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:26