Моуринью: попробую поставить подножку Кварацхелии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, что сделает, чтобы остановить нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелю в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Что я буду делать, чтобы остановить Кварацхелию? Ничего… В лучшем случае, если он пробежит мимо, я попробую поставить ему подножку», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, матч 11-го тура между «Ромой» и «Наполи» состоится 23 октября. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 3 результативных передачи.

После 10 туров «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка. «Наполи», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 26 очков.

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