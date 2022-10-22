«Рома» — «Наполи». Хвича Кварацхелия уничтожает Серию А

23 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Победа римлян оценена экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» (23.10.2022)

Миновало уже 10 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии. На 23 октября запланированы четыре встречи 11-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Матч обещает быть очень интересным, ведь в нём померятся силами два опытнейших наставника — Жозе Моуринью и Лучано Спаллетти.

«Рома» в текущем сезоне выступает с переменным успехом. В 10 турах чемпионата Италии она одержала семь побед. Неплохо, но почти все они были одержаны в матчах с аутсайдерами и середняками. С «Ювентусом» же римляне сыграли вничью — 1:1. Поражения потерпели во встречах с «Удинезе» (0:4) и «Аталантой» (0:1).

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Показательны в данном плане и выступления подопечных Жозе Моуринью в Лиге Европы. За четыре тура группового этапа они выиграли лишь раз — у замыкающего таблицу ХИКа (3:0). Также «волки» уступили «Лудогорцу» (1:2) и «Бетису» (тоже 1:2), с которым после сыграли вничью.



Ничейный исход с «Бетисом» наиболее интересен, так как после него Жозе Моуринью раскритиковал Андреа Белотти и Тэмми Абрахама. Наставник отметил, что нападающие были ужасны в первом тайме и не выполнили его требований. Также португалец отметил, что его команде не хватило свежести из-за многочисленных травм.

«Джаллоросси» и вправду ослаблены пребыванием важных игроков в лазарете. Особенно ощутима потеря Пауло Дибалы, который из-за повреждения рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Сказывается на «Роме» и большое количество дисквалификаций, в том числе отстранение Николо Дзаньоло в Лиге Европы. У Моуринью остаётся не так много вариантов для творчества.

У «Наполи» всё с точностью до наоборот. Коллектив пребывает на подъёме и демонстрирует потрясающий остроатакующий футбол. Лучано Спаллетти эффективно использует имеющиеся резервы, регулярно предоставляя игровое время всем имеющимся в составе нападающим. Это приносит исключительно положительные результаты.

Прогноз на матч «Удинезе» — «Торино» с коэффициентом 4.20.

За 14 матчей во всех соревнованиях неаполитанцы не потерпели ни одного поражения при всего двух ничейных результатах. Во всех остальных встречах они одержали результативные победы. За этот период партенопейцы забили целых 43 мяча, причём немалая их часть пришлась на долю очень сильных соперников.



Не последнюю роль в успехах «Наполи» сыграл Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист расцвёл в Италии. Он забил семь мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач в этом сезоне. Великолепный дриблинг и игра на команду быстро сделали его любимцем местной публики. Он уже один из лидеров неаполитанского клуба.



Бывшим полузащитником «Рубина» восхищается практически весь футбольный мир. И неудивительно, что «Наполи» хочет продлить с ним контракт до 2028 года, с двукратным увеличением заработной платы. Игрок полностью это заслужил. Вряд ли у Жозе Моуринью найдутся способы, чтобы его остановить.

Полагаем, в грядущем матче неаполитанцы одержат верх. Возьмём П2 за коэффициент 2.47. В 10 последних встречах во всех турнирах партенопейцы одержали уверенные победы, в том числе над «Ливерпулем» (4:1), «Миланом» (2:1) и «Аяксом» (6:2 и 4:2). Во всех этих матчах они продемонстрировали высочайшее качество футбола.

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Римляне тем же похвастаться не могут. У них, как мы выяснили, плохо функционирует линия атаки. Велика вероятность того, что Жозе Моуринью сыграет от обороны и постарается засушить матч. Однако вряд ли ему удастся зацепиться хотя бы за ничью. Нынешние неаполитанцы слишком сильны.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года

Грамотно используя сильные качества своих подопечных, Лучано Спаллетти поставил в «Наполи» отличный командный футбол. За счёт этого и не только партенопейцы стабильно добывают результативные победы и находятся вне конкуренции. «Рома» обескровлена кадровыми потерями и дисквалификациями. У неё меньше сил и хуже результаты, особенно на евроарене. На наш взгляд, неаполитанцы — фавориты.



Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 2.47.

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