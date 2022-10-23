В «Локомотиве» отреагировали на слова Баринова, обвинившего одноклубников в безразличии

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после домашней встречи 14-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:3) прокомментировал слова хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова, который ранее эмоционально высказался о безразличии одноклубников на поле.

«В матче с «Динамо» мы видели, что команда боролась. Сложно обвинить кого-то из игроков в неучастии в борьбе. Да, есть различные мнения — внутри коллектива капитан иногда высказывается. Конечно, лучше это делать в раздевалке.

Дмитрий Баринов — очень яркий и эмоциональный человек. Наверное, на тот момент у него было такое мнение. Но наша общая задача, чтобы «Локомотив» был единым коллективом», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Баринов принял участие в 16 встречах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость по версии Transfermarkt оценивается в € 11 млн.

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