Аршавин — о стычке Абаскаля и Федотова: раньше такого было больше, просто не было камер

Бывший российский нападающий Андрей Аршавин высказался о перепалке между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем во время матча 13-го тура чемпионата России. В итоге, оба специалиста были дисквалифицированы на один матч в рамках турнира, ещё по матчу получили условно.
«Конечно, если они будут друг другу морду бить, это плохо и им обоим, и для имиджа футбола. Но такое часто бывает, а раньше было еще больше подобных перепалок — просто не было столько камер! Все просто не всплывало наружу», — приводит слова Аршавина Sport24.
В этом туре ЦСКА сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Спартак» дома встретится с «Химками». В обоих матчах исполнять обязанности главного тренера московских команд будут помощники Федотова и Абаскаля.
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