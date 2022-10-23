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Сычевой и Чалов забили по 10-му голу в сезоне и обошли Малкома в гонке бомбардиров РПЛ

Сычевой и Чалов забили по 10-му голу в сезоне и обошли Малкома в гонке бомбардиров РПЛ
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В эти минуты идёт матч 14-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимает московских армейцев. На момент публикации новости впереди столичный клуб — 2:1.

Счёт в матче открыл Фёдор Чалов, для него этот гол стал 10-м в текущем сезоне РПЛ. Примечательно, что сравнял счёт нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, для которого это также 10-й мяч в текущем сезоне российского первенства. Таким образом, оба игрока обошли бразильца Малкома из питерского «Зенита» — на его счету девять голов.

Также по девять голов смогли забить форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа.

Лидером является спартаковец Квинси Промес, который забил 11 мячей за 13 матчей.

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