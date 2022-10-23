Олег Фоменко прокомментировал ничейный результат в матче с «Оренбургом»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал итоги матча 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).
«Команда потеряла два очка. В первом тайме мы создали достаточно моментов, можно было уходить на перерыв спокойнее, но подвела реализация. Во втором тайме уже были мучения.
Не хватило забитых мячей. В первом тайме создали достаточно хороших моментов. Кризиса точно нет. Мы анализируем все матчи. Если посмотреть статистику, то в каждой игре у нас пять-шесть-семь голевых моментов. А когда команда не играет, то и моменты не создаёт.
Что с Набабкиным? Синтетическое покрытие травмоопасно, в результате чего он получил повреждение», — приводит слова Фоменко пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА набрал 26 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Оренбург» (19) — на девятом месте.
- 23 октября 2022
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