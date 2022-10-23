ЦСКА не может выиграть в четырёх матчах подряд

В матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» московский ЦСКА не смог одержать победу, два раза по ходу матча ведя в счёте — встреча закончилась со счётом 2:2. Таким образом, серия столичного клуба без побед достигла четырёх матчей.

В предыдущем матче армейский коллектив встречался с «Торпедо» в Кубке России, минимальную победу одержали автозаводцы, единственный мяч с пенальти забил Марио Чурич.

В 13-м туре РПЛ в матче ЦСКА и «Спартака» была зафиксирована боевая ничья — 2:2, в другом московском дерби — с «Динамо» — армейцы также не смогли победить — встреча завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, последнюю победу красно-синие одержали ещё 1 октября, тогда ЦСКА благодаря дублю Фёдора Чалова переиграл «Химки» со счётом 2:1.