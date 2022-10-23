ЦСКА не может выиграть в четырёх матчах подряд
Поделиться
В матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» московский ЦСКА не смог одержать победу, два раза по ходу матча ведя в счёте — встреча закончилась со счётом 2:2. Таким образом, серия столичного клуба без побед достигла четырёх матчей.
В предыдущем матче армейский коллектив встречался с «Торпедо» в Кубке России, минимальную победу одержали автозаводцы, единственный мяч с пенальти забил Марио Чурич.
В 13-м туре РПЛ в матче ЦСКА и «Спартака» была зафиксирована боевая ничья — 2:2, в другом московском дерби — с «Динамо» — армейцы также не смогли победить — встреча завершилась со счётом 1:1.
Таким образом, последнюю победу красно-синие одержали ещё 1 октября, тогда ЦСКА благодаря дублю Фёдора Чалова переиграл «Химки» со счётом 2:1.
Новость по теме«Красивая игра». Президент «Оренбурга» — о ничьей в матче с ЦСКА
Комментарии
- 23 октября 2022
-
17:19
-
17:18
-
17:17
-
17:11
-
17:09
-
16:52
-
16:50
-
16:35
-
16:32
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:11
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:28
-
15:26
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:13
-
15:13
-
15:12
-
15:04
-
14:53
-
14:41
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:26
Партнерский контент