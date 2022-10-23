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Дмитрий Кузнецов: ЦСКА во втором тайме с «Оренбургом» вообще не играл в футбол

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА во втором тайме с «Оренбургом» вообще не играл в футбол
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Бывший футболист Дмитрий Кузнецов прокомментировал ничейный результат матча между ЦСКА и «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА в первом тайме имел больше возможностей, а во втором вообще не играл в футбол. Я привык говорить то, что видел. Средней линии не было, перехода из обороны в атаку не было… Зато было очень много брака. Поэтому, наверное, ничего и не получалось.

У Облякова был хороший момент в конце: забивай и побеждай. Но это было бы несправедливо. «Оренбург» во втором тайме имел преимущество, да и играл лучше.

Были мысли, что в концовке «Оренбург» может дожать ЦСКА. Они были быстрее и мобильнее — вели более комбинационную игру, чем ЦСКА», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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