Защитник «Спартака» Маслов в игре с «Химками» забил свой дебютный гол за клуб
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Защитник «Спартака» Павел Маслов забил свой первый гол за клуб в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:0.
На 89-й минуте польский защитник «Спартака» Мацей Рыбус навесил со штрафного — форвард Павел Мелёшин поборолся за подбор, а Маслов подхватил мяч, сместился на правый край и мощно пробил в дальний угол ворот Виталия Гудиева.
В текущем сезоне 22-летний Маслов провёл в чемпионате России шесть матчей, на его счету также две результативных передачи. Отметим, что большую часть прошлого сезона защитник пропустил из-за серьёзной травмы.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 матчей.
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