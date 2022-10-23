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Оренбург — ЦСКА. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Оренбург» — ЦСКА, «Спартак» — «Химки», «Ахмат» — «Торпедо»: онлайн-трансляция 14-го тура РПЛ, где смотреть матчи

«Спартак» и ЦСКА — в погоне за «Зенитом»! Онлайн 14-го тура РПЛ
Олег Лысенко Павел Прохоров
,
Онлайн 14-го тура РПЛ
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Все матчи воскресенья — в одной трансляции.

Привет, друзья! Сегодня, 23 октября, тремя матчами продолжится программа 14-го тура РПЛ.

В первом матче игрового дня ЦСКА встретится на выезде с «Оренбургом». Армейцы в последних четырёх матчах одержали всего одну победу, и сейчас у команды не самый простой соперник.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва

Следом «Спартак» примет в Москве «Химки». Подмосковная команда никак не выиграет после увольнения Сергея Юрана, а у красно-белых есть возможность снова выйти на чистое второе место.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки

В заключительном матче игрового дня «Ахмат» сыграет с «Торпедо». Эту встречу пропустит главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев, который не полетел в Грозный по медицинским показателям.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Торпедо М
Москва

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