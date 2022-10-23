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«Спартак» и ЦСКА — в погоне за «Зенитом»! Онлайн 14-го тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 23 октября, тремя матчами продолжится программа 14-го тура РПЛ.



В первом матче игрового дня ЦСКА встретится на выезде с «Оренбургом». Армейцы в последних четырёх матчах одержали всего одну победу, и сейчас у команды не самый простой соперник.

Следом «Спартак» примет в Москве «Химки». Подмосковная команда никак не выиграет после увольнения Сергея Юрана, а у красно-белых есть возможность снова выйти на чистое второе место.

В заключительном матче игрового дня «Ахмат» сыграет с «Торпедо». Эту встречу пропустит главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев, который не полетел в Грозный по медицинским показателям.

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