«Спартак» и ЦСКА — в погоне за «Зенитом»! Онлайн 14-го тура РПЛ
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Все матчи воскресенья — в одной трансляции.
Привет, друзья! Сегодня, 23 октября, тремя матчами продолжится программа 14-го тура РПЛ.
В первом матче игрового дня ЦСКА встретится на выезде с «Оренбургом». Армейцы в последних четырёх матчах одержали всего одну победу, и сейчас у команды не самый простой соперник.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Следом «Спартак» примет в Москве «Химки». Подмосковная команда никак не выиграет после увольнения Сергея Юрана, а у красно-белых есть возможность снова выйти на чистое второе место.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
В заключительном матче игрового дня «Ахмат» сыграет с «Торпедо». Эту встречу пропустит главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев, который не полетел в Грозный по медицинским показателям.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Торпедо М
Москва
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