Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: быстрый гол «Спартака» выбил «Химки», второй — убил

Александр Мостовой: быстрый гол «Спартака» выбил «Химки», второй — убил
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ с «Химками» (5:0).

«Абаскаля не было на скамейке, но «Спартак» легко разобрался с «Химками». Как мне кажется, это самая крупная победа. «Химки» жалко, они не заслуживают такого поражения. При счёте 0:2 они имели преимущество, а в какой-то момент я даже хотел назвать Селихова лучшим игроком матча. По статистике и моментам всё было на стороне команды Гогниева. Но первый быстрый гол выбил «Химки», а второй — убил. Как всегда, вратари с защитниками играют: первый раз пропустили, а второй и третий и «привезли». «Химки» — молодцы, что бились. Но им постоянно чего-то не хватает.

Удивительно, что Соболев не забил. Но зато отдал – тоже молодец. До конца игры был боевой единицей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
«Спартак» с разгромным счётом обыграл «Химки» в матче 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022