Спартак Гогниев объяснил разгромное поражение «Химок» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от московского «Спартака» со счётом 0:5.
«Хорошая игра. «Спартак» заслуженно победил. Хотим навязывать свой футбол, но не совсем получается. Скорости совсем другие. Держимся, будем работать.
В первом тайме владели больше мячом. Старались изменить игру тактически. Было много подходов. Но это психологическое состояние, скорость принятия решений – всё это влияет. Сегодня команда провалилась. Есть ошибки. Выходим на игру и не делаем то, что планировали. Идеи не воплощаются, результат хромает, плохой психологический фон. Я как тренер очень зол, смотрю каждый день матчи каждой команды», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 23 октября 2022
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