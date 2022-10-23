Тульский «Арсенал» обыграл «Волгарь» и поднялся на пятое место в Первой лиге
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В матче 15-го тура российской Первой лиги тульский «Арсенал» выиграл у астраханского «Волгаря» со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Матч обслуживал арбитр Игорь Панин (Дмитров).
Счёт открыл полузащитник хозяев Алексей Померко уже на восьмой минуте. На 11-й минуте нападающий Кирилл Панченко удвоил преимущество «Арсенала». Форвард «Волгаря» Илья Стефанович на 39-й минуте вернул гостей в игру. Во втором тайме на 56-й минуте Ансор Хабибов забил третий гол хозяев. А на 61-й минуте Стефанович сделал дубль — 3:2.
«Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Волгарь» с 23 набранными баллами располагается на седьмой строчке.
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