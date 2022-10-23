Спартак Гогниев — после поражения со счётом 0:5: «Спартак» не удивил

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:5) ответил на вопрос, удивил ли чем-то соперник его команду.



«Соперник не удивил. Хотя, конечно, он всех удивляет уровнем мастерства. Очень важна психология. Никак не можем добиться того, что нужно забыть всё, что было. Очень большое давление на команду, его надо отодвинуть в сторону. Ребята психологически зажаты. Только победы могут разжать, придать уверенность», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков за 14 матчей. В следующем туре подмосковный клуб сыграет в гостях с московским «Динамо» (29 октября, 14:00 мск).