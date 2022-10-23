Шамар Николсон заявил, что остался недоволен собой после дубля в ворота «Химок»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (5:0). Форвард отметился дублем.
«Не скажу, что игра была очень лёгкой. Многое зависит от работы, которую проделывает команда. Я прикладываю все усилия, чтобы забить гол.
Ожидал ли паса от Соболева? Это не про ожидания. Как нападающий ты всегда должен ожидать передачи и быть готов.
Абаскаль дал нам инструкции перед игрой, перед тем как мы отправились на стадион. Думаю, мы выполнили все требования: не пропустили гол и забили свои голы.
Я счастлив, что «Спартаку» удалось одержать победу, но не совсем доволен собой. Хотел забить все пять голов? Нет. Нападающий не может расслабиться, забить гол и быть довольным. Надо быть злым и настойчивым», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 23 октября 2022
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