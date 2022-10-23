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Сергей Юран: я похож на человека, который может наложить проклятие на «Химки»?

Сергей Юран: я похож на человека, который может наложить проклятие на «Химки»?
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о том, что команда не побеждает с момента увольнения специалиста, о котором стало известно 9 августа.

«Химки» не могут выиграть после моего ухода, наложил ли я проклятие? Я похож на человека, который может наложить проклятие? Там играют футболисты, с которыми я прошёл большой путь. Я переживаю за парней, радуюсь, когда они добиваются результата. Это больше вопрос к главным тренерам, которые были после меня», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последнюю победу подмосковная команда одержала 7 августа — «Химки» переиграли «Торпедо». После этой встречи клуб не выигрывает 13 матчей. В матче 14-го тура РПЛ «Химки» сыграют со «Спартаком».

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