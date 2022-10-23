«Жирона» и «Осасуна» разделили очки в матче Ла Лиги

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Осасуна» гостила у «Жироны». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.

Гости первыми забили по ходу матча. На 37-й минуте отличился нападающий Энрике Барха, результативная передача на счету Чими Авилы.

Барха («Осасуна») с линии штрафной попадает в «девятку»:

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В самом конце первой половины встречи, на 46-й минуте, полузащитник Давид Лопес сравнял счёт после точного паса Янхеля Эрреры.

Д. Лопес («Жирона») сравнивает счёт в конце первого тайма:

Во втором тайме команды забить голов в ворота друг друга не смогли. Финальный свисток оповестил о ничейном результате — 1:1.