«Жирона» и «Осасуна» разделили очки в матче Ла Лиги

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Осасуна» гостила у «Жироны». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.
Гости первыми забили по ходу матча. На 37-й минуте отличился нападающий Энрике Барха, результативная передача на счету Чими Авилы.
Барха («Осасуна») с линии штрафной попадает в «девятку»:
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В самом конце первой половины встречи, на 46-й минуте, полузащитник Давид Лопес сравнял счёт после точного паса Янхеля Эрреры.
Д. Лопес («Жирона») сравнивает счёт в конце первого тайма:
Во втором тайме команды забить голов в ворота друг друга не смогли. Финальный свисток оповестил о ничейном результате — 1:1.
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