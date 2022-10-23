«Барселона» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч 11-го тура Ла Лиги

Сегодня, 23 октября, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» на своём поле примет «Атлетик» из Бильбао. Матч пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит в 22:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде — де Йонг, Бускетс, Педри, Гави — Дембеле, Левандовски.
«Атлетик»: Симон — де Маркос, Альварес, Мартинес, Берчиче — Саррага, Весга, Эррера — Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс.
«Барселона» после 10 проведённых матчей находится на втором месте турнирной таблицы испанского чемпионата, имея в активе 25 очков. «Атлетик», который набрал 18 очков, располагается на шестой строчке.
«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря дублю Левандовского:
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