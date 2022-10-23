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Защитник «Спартака» Маслов ответил, является ли страстным болельщиком «Барселоны»

Защитник «Спартака» Маслов ответил, является ли страстным болельщиком «Барселоны»
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Центральный защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал информацию о своей симпатии к испанской «Барселоне», а также рассказал, как расстроила его политика клуба в минувшее летнее трансферное окно.

«Я — страстный болельщик «Барселоны»? Люди немного преувеличили. Я был страстным болельщиком «Барсы» до всех «великолепных рычагов». Это меня немного расстроило. Но я отдаю свою симпатию им: правда, не так рьяно, как раньше», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В минувшее трансферное окно «Барселона» для решения проблемы с покупкой и регистрацией новичков активировала несколько «финансовых рычагов», в числе которых были продажи акций компаний, связанных с брендом каталонского клуба, а также телевизионных прав.

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