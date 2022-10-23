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Кавазашвили — о победе «Спартака»: «Химки» не в состоянии сопротивляться — они добиты

Кавазашвили — о победе «Спартака»: «Химки» не в состоянии сопротивляться — они добиты
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Бывший российский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал победу московского «Спартака» в матче с подмосковными «Химками» (5:0) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Нечего удивляться победе «Спартака» — я и ждал крупный счёт. «Химки» проигрывают всем подряд, неужели они должны были обыграть «Спартак»?

Предполагал ли, что без Абаскаля «Спартак» забьёт пять мячей? При чём тут он? «Химки» не в состоянии ничего сделать, как и не в состоянии никому сопротивляться. Полностью психологически добиты. Был Абаскаль или нет… Игра «Спартака» не развалится от отсутствия Абаскаля на одной игре», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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