Кавазашвили — о победе «Спартака»: «Химки» не в состоянии сопротивляться — они добиты

Бывший российский голкипер Анзор Кавазашвили прокомментировал победу московского «Спартака» в матче с подмосковными «Химками» (5:0) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Нечего удивляться победе «Спартака» — я и ждал крупный счёт. «Химки» проигрывают всем подряд, неужели они должны были обыграть «Спартак»?



Предполагал ли, что без Абаскаля «Спартак» забьёт пять мячей? При чём тут он? «Химки» не в состоянии ничего сделать, как и не в состоянии никому сопротивляться. Полностью психологически добиты. Был Абаскаль или нет… Игра «Спартака» не развалится от отсутствия Абаскаля на одной игре», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.