Игрок «Волгаря» Стефанович забил гол пяткой в стиле Ибрагимовича

Нападающий астраханского «Волгаря» Илья Стефанович отметился красивым голом в ворота тульского «Арсенала» в матче 15-го тура российской Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Форвард гостей сделал дубль, но этого не хватило, чтобы избежать поражения. «Арсенал» выиграл со счётом 3:2.
На 61-й минуте матча Стефанович, развернувшись, замкнул пяткой передачу с фланга, перебросив голкипера от угла вратарской. Гол похож на знаменитый забитый Златаном Ибрагимовичем мяч в ворота «Болоньи» в 2008 году.
Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».
Тульский «Арсенал» после матча набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Волгарь» с 23 набранными баллами располагается на седьмой строчке.
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