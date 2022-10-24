Агент Сычевого: переход в другой клуб? Он ставит цель забивать в каждом матче

Агент нападающего футбольного клуба «Оренбург» Владимира Сычевого Андрей Талаев прокомментировал слухи о возможном трансфере футболиста в российский топ-клуб.

«Перейти зимой в другой клуб? Никак не думаю про это, сезон длинный. Сычевой ставит себе цель забивать в каждом матче», — приводит слова представителя российского футболиста Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил о том, что клуб готов отпустить форварда в «Барселону» или «Ювентус», если от них поступит соответствующее предложение.

Сычевой проводит первый сезон в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл двенадцать матчей, в которых забил 11 голов и сделал одну голевую передачу.