В РПЛ футболист забил гол и сделал предложение девушке! Но не нужно ли было его удалить?

РПЛ умеет удивлять! 11-й тур открыл матч «Оренбурга» и «Сочи», и первый тайм получился невероятно насыщенным. Хозяева за 45 минут забили три гола и ни разу не пропустили — уже сенсация. Но обсуждают все третий гол. А точнее, то, что происходило после него.

Итак, третий гол «Оренбурга» забил Владимир Сычевой. Нападающий реализовал пенальти и понёсся к трибуне. Он подарил своей девушке букет и сделал предложение, на что та ответила согласием. Ну просто сказка! Если бы не один нюанс.

К 44-й минуте, когда был забит гол, Сычевой уже успел получить жёлтую. Поэтому возник закономерный вопрос: не стоило ли главному арбитру Артёму Любимову показать футболисту вторую карточку и удалить его с поля за столь оригинальное празднование?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Чтобы разобраться в непростом моменте, мы обратились к нашему эксперту по судейству Игорю Федотову. Вот его мнение:

— Если рассуждать по-человечески и сравнивать с Казарцевым, который показал Соболеву жёлтую за снятую футболку после смерти мамы, то Любимов поступил правильно. Такие ситуации оговариваются на предматчевом совещании, и все были в курсе планов Сычевого. Но никто не думал, что у него к этому моменту уже будет жёлтая карточка. Был явно разработан красивый сценарий, но что-то пошло не по плану. Была договорённость с судьями, и она видна: человек забивает 11-метровый, бежит к своим друзьям-братьям, хлопает по ладошкам, направляется в нужную сторону, куда приходит его возлюбленная, и дарит ей цветы.

Вообще, это жёлтая, причём в данном случае вторая. Выход за пределы поля без разрешения судьи, затягивание игры, неспортивное поведение — здесь можно долго перечислять. По сценарию Сычевому не надо было показывать жёлтую в первом тайме — тогда бы никто не говорил об удалении. Но первая карточка вообще не обсуждается, там всё чётко. Двоякое впечатление, хотя это Любимов — ничего необычного.

Любимов и Сычевой Фото: Кадр трансляции

Так или иначе, Сычевой наказания избежал, а на 71-й минуте спокойно ушёл с поля в связи с заменой. А «Оренбург» и «Сочи» обменялись голами. Матч закончился разгромом гостей — 4:1.