Игрок «Локомотива» Карпукас: я бы хотел быть похожим по игре на Бускетса

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас признался, что по манере игры хотел бы быть похожим на полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетса. Карпукас также объяснил, чем именно ему нравится испанский опорный полузащитник.
«На кого ориентируюсь на своей позиции? По специфике я бы хотел быть похожим на Бускетса. Думаю, что по манере игры мы чуть-чуть похожи. Бускетс — это человек, который без каких-либо физических данных играет на самом высоком уровне, всегда высоко ценился и завоевал всевозможные награды. Мне нравится, как он видит поле, куда он смотрит, куда он отдаёт передачи. Я им просто восхищаюсь. Он показывает, что в футбол на таком уровне можно играть и без физического оснащения.
Был ли у меня кумир в детстве? На своей позиции назову как раз Бускетса», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».
- 24 октября 2022
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