«Аталанта» рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Алексея Миранчука

Итальянская «Аталанта» погасила долг и полностью расплатилась с московским «Локомотивом» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, который был осуществлён в 2020 году.
«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб не только оплатил сумму задержанного транша, но и досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», — приводит слова пресс-службы «Локомотива» ТАСС.
В июле 2022 года руководство железнодорожников заявило о долге итальянского клуба в размере € 5,8 млн и начале разбирательств в ФИФА.
Миранчук провёл в «Аталанте» 56 матчей, в которых забил девять голов и сделал семь голевых передач. Текущий сезон россиянин проводит в аренде в «Торино».
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
- 24 октября 2022
-
17:38
-
17:34
-
17:16
-
17:15
-
17:14
-
16:38
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:15
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:50
-
13:45
-
13:20
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:42