«Аталанта» рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Алексея Миранчука

Итальянская «Аталанта» погасила долг и полностью расплатилась с московским «Локомотивом» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, который был осуществлён в 2020 году.

«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб не только оплатил сумму задержанного транша, но и досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», — приводит слова пресс-службы «Локомотива» ТАСС.

В июле 2022 года руководство железнодорожников заявило о долге итальянского клуба в размере € 5,8 млн и начале разбирательств в ФИФА.

Миранчук провёл в «Аталанте» 56 матчей, в которых забил девять голов и сделал семь голевых передач. Текущий сезон россиянин проводит в аренде в «Торино».

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