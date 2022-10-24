«Барселона» потеряла Серхи Роберто на месяц из-за травмы

Крайний защитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл из строя из-за вывиха плеча. Как сообщает издание Marca, футболист будет отсутствовать в течение четырёх-шести недель и не сыграет за каталонцев вплоть до завершения чемпионата мира в Катаре.

Испанский защитник получил травму на 85-й минуте матча с «Атлетиком» из Бильбао (победа каталонцев 4:0). Игрок сумел покинуть поле только на медкаре. После этого «Барселона» доигрывала встречу вдесятером, так как главный тренер команды Хави к тому моменту использовал все пять замен.

Для сине-гранатовых травма Роберто — далеко не первая по ходу нынешнего сезона. Ранее из-за различных недугов из строя выпали Мемфис Депай, Рональд Араухо и Андреас Кристенсен.

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