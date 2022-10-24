«Барселона» намерена в январе продать Кессье. Франка подписали бесплатно летом

«Барселона» не впечатлена игрой полузащитника Франка Кессье и намерена расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно. В стане сине-гранатовых считают, что зарплата ивуарийского футболиста не отражает его положение на поле, поэтому намерены распрощаться с ним спустя полгода после подписания контракта. Его место в полузащите займёт Нико Гонсалес, выступающий на правах аренды за «Валенсию». Об этом сообщает El Nacional.

25-летний Кессье стал футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в прошлом сезоне.

«Барселона» — «Атлетик» Б. Обзор матча. Ла Лига 22/23. 11-й тур:

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